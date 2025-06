Torna l'appuntamento con "Coccole e filastrocche" in biblioteca

Sabato 14 giugno alle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita un nuovo appuntamento con “Coccole e filastrocche”, le letture interattive per neomamme e bebè da 0 a 36 mesi.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0324 242232 oppure all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.