A 'Villette in autunno' giornata dedicata ai castagni

Runditt di Sveva e il vin brulè di Eleonora, la fisarmonica di Gianpaolo e il violino si Silvia Arfacchia, le parole, i racconti, le emozioni narrate in italiano ed in patois da Valeria Tron autrice di "L'equilibrio delle lucciole" e di "Pietra dolce": un susseguirsi di cose belle e speciali hanno dato inizio venerdì 1 novembre a "Villette in autunno".



Oggi, sabato 2 novembre, l'evento prevede altri due interessanti momenti: alle 10.30 l'escursione tra i castagni del paese, con la guida Raffaele Marini ed i racconti di Giuseppe Bergamaschi e alle 16.30 la conferenza di Daniela Bertoldi che, con parole, immagini e qualche ricetta, narrerà il ruolo fondamentale del castagno nella nostra cucina e soprattutto nella nostra storia.

Domani si proseguirà con la presentazione dei nuovi allestimenti del Museo La Cà di Feman alle 11 e la tradizionale Castagnata dalle 14.30.