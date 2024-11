Pieve Vergonte e Piedimulera celebrano la Giornata delle forze armate

I comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera, insieme ai gruppi alpini della Valle Anzasca, celebrano la Giornata delle forze armate, dei combattenti e dei caduti. L’appuntamento è fissato per domenica 3 novembre, con diverse iniziative per ricordare non solo il 4 novembre 1918, ma anche l’80° anniversario dell’eccidio dell’alpe Meccia.

La giornata ha inizio alle 14.00 con il ritrovo a Cimamulera, in piazza della Chiesa, da cui alle 14.30 parte il corteo accompagnato dal Corpo Musicale di Fomarco. Alle 15.00 l’arrivo in località Castigiasco, dove viene celebrata la messa in suffragio dei caduti delle guerre.

Alle 15.45 una commemorazione al monumento ai caduti con la cerimonia dell’alzabandiera, l’inno nazionale, la preghiera ai caduti e l’intervento delle autorità.

Al termine delle celebrazioni il gruppo alpini di Cimamulera offre a tutti i partecipanti un rinfresco presso la propria sede.