La Lilt Vco promuove la salute maschile: novembre dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata

La Lilt Vco è per la parità dei sessi. E così, dopo il mese rosa, ottobre, dedicato alla prevenzione per le donne, con oltre centocinquanta visite effettuate, novembre sarà invece il mese del nastro blu, per prevenire i tumori alla prostata.

"Grazie alla collaborazione del dottor Francesco Marangi - ha evidenziato in conferenza stampa il presidente della Lilt Vco Francesco Pesce - organizziamo una serie di visite di prevenzione e controllo della prostata, rivolte agli uomini con età superiore ai 50 anni o di 40 in caso di casi in famiglia di tumori alla prostata o alla mammella".

"Sarà l'occasione giusta per avere e dare informazioni sulle più diffuse patologie oncologiche della sfera genitale maschile e diffondere la consapevolezza che la prevenzione è la prima, e spesso fondamentale, arma contro la malattia oncologica - ha concluso Pesce.

Per le prenotazioni delle visite, che saranno fatte a Gravellona, si può chiamare il numero 335 5400383 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 fino ad esaurimento disponibilità. E' richiesta una donazione di 25 euro che comprende iscrizione alla Lilt.