Seconda Categoria: pari dell’Esio a Varallo Pombia, cade il Fomarco

Prima o poi doveva succedere: Esio e Fomarco interrompono il loro percorso netto di vittorie nel campionato di Seconda Categoria, rallentando così la loro corsa in vetta alla classifica.

Sconfitta casalinga 0-1 per il Fomarco, beffato al novantesimo dal Gargallo dopo essere rimasto in dieci a inizio ripresa per l’espulsione di Ghidini, e avere sbagliato un rigore con Soncini. Risultato beffardo che fa perdere la vetta ai biancoverdi di Piccinini.

Non ne approfitta pienamente l’Esio, che era impegnato nel big match di giornata in casa del Varallo Pombia, un’altra seria pretendente alla vittoria finale. Primo tempo che si chiude sul nulla di fatto, ma nella ripresa la partita si stappa: al quarto d’ora vanno in vantaggio i padroni di casa, ma i verbanesi reagiscono e trovano l’immediato pareggio con Tinelli, per poi portarsi avanti con la rete di Valci pochi minuti dopo. Varallo Pombia che non si arrende e riesce a ottenere il definitivo 2-2 a cinque minuti dal termine, tutto sommato è un buon punto per entrambe.

La Crevolese riesce a rallentare la corsa della Pro Vigezzo, al Comunale di Crevoladossola finisce 1-1. Rossoblù in vantaggio al quarto d’ora della ripresa con Bonacina, ma i ragazzi di Bertaccini non ci stanno e acciuffano il pareggio con Malvicini. Per i ragazzi di Pennestri sfuma l’opportunità di avvicinarsi alla vetta, ma restano comunque in zona playoff.

Vittoria rotonda del Cireggio, la seconda consecutiva dopo un avvio stentato. Contro il derelitto Crodo finisce 3-0, grazie ad una autorete e ai gol di Bianchi e Lampione su rigore.

Cade nuovamente la Voluntas Suna, stavolta è il Dormelletto Comignago a imporsi per 3-1 sul terreno verbanese. Rete della bandiera per i granata firmata da Smyej su rigore nel finale. Anche il Casale Corte Cerro deve cedere un po’ a sorpresa nel match casalingo contro il Maggiora: finisce 0-1, per gli ospiti è il primo successo stagionale.

I risultati:

Casale Corte Cerro - Maggiora 0 - 1; Castellettese - Riviera D'Orta 2 - 0; Cireggio - Crodo 3 - 0; Crevolese - Pro Vigezzo 1 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Gargallo 0 - 1; Varallo Pombia - Esio 2 - 2; Voluntas Suna - Dormelletto Comignago 1 - 3

Classifica:

Esio 16 - Fomarco Don Bosco Pievese, Castellettese 15 - Varallo Pombia 13 - Pro Vigezzo 10 - Gargallo 9 - Riviera D'Orta, Casale Corte Cerro, Dormelletto Comignago, Cireggio 7 - Crevolese, Maggiora 5 - Voluntas Suna 4 - Crodo 0