Coppa Piemonte Prima Categoria, si gioca l’ultima giornata dei gironi

Tra stasera e giovedì sera si disputa l’ultimo turno dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima Categoria. Si tratta di due partite ininfluenti per il passaggio del turno, che è già stato matematicamente conquistato da Cannobiese e Vogogna.

Al “Boroli” di Gravellona, in campo stasera per il girone 2 Gravellona San Pietro e Cannobiese (riposa il Fondotoce). Come detto gli arancioneri sono già eliminati, mentre i biancorossi di Pettinaroli hanno già acquisito il pass per il turno successivo.

Giovedì sera al “Curotti” è invece in programma il derby ossolano tra Virtus Villa e Vogogna per il girone 1, con la Varzese che riposa. I verdi di Castelnuovo, nonostante il momento difficile in campionato, sono già qualificati con un turno di anticipo, indipendentemente dal risultato di giovedì.

Tutte le gare si disputeranno alle ore 20.30.