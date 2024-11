Terza Categoria, finisce 1-1 l’atteso derby tra Montecrestese e Pregliese

Termina in parità l’attesissimo derby ossolano di Terza Categoria: al Comunale di Montecrestese finisce 1-1, una partita molto maschia e combattuta, con un espulso per parte. Seconda partita senza vittorie per la Pregliese di mister Gianni Lipari, che rallenta così il suo ritmo e permette alle inseguitrici di avvicinarsi: i gialloverdi sono ancora primi, insieme a Virtus Crusinallo e Armeno, ma anche San Maurizio, Valsessera e Mergozzese sono assai vicine. Buon punto per il Montecrestese dopo tre sconfitte consecutive, con qualche rammarico perché i padroni di casa sbloccano la partita a sette minuti dalla fine con Savoia, per poi subire il pari due soli minuti dopo con un eurogol di Zois.

Così mister Davide Daoro: “E’ stato un bel derby, il pari è un risultato sostanzialmente giusto, a livello di gioco hanno tenuto di più loro la palla, ma alla fine abbiamo avuto qualche occasione in più noi. C’è rammarico perché abbiamo sbloccato il match a pochi minuti dalla fine ma non siamo riusciti a difendere il vantaggio, merito di Zois che ha trovato il gol della domenica, noi potevamo fare davvero poco in quell’occasione. Possiamo dire che per noi è un buon punto, considerando la forza dell’avversario, la Pregliese è una squadra ben allenata che ha confermato di possedere elementi di categoria superiore e che sicuramente lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Proprio per questo la nostra prestazione mi soddisfa, guardiamo con ottimismo al futuro: quelle davanti a noi sono forti, ma noi un pensierino ai playoff lo facciamo, è giusto crederci e provarci fino in fondo”.

Nell’altro big match di giornata pareggio 1-1 a San Maurizio per la Virtus Crusinallo, che acciuffa il pari nei minuti finali grazie ad un gol di Quintero: cusiani ancora in vetta, San Maurizio che insegue, con un punto in meno in classifica.

Mergozzese a valanga sul campo del Gattico Veruno ultimo in classifica, finisce 6-0. Tutto facile per la compagine di mister Pascale: Erbetta e Giusto segnano una doppietta, Madeo e Bossi completano lo score tennistico.

Sconfitta di misura per il Verbania Olympia sul campo dell’ambizioso Valsessera, che si impone per 2-1. Rete di Preite per i verbanesi.

I risultati:

Valsessera - Verbania Olympia 2 - 0; Meina - Armeno 0 - 1; San Maurizio - Virtus Crusinallo 1 - 1; Montecrestese - Pregliese 1 - 1; Oleggio Castello - Libertas Vaprio 2 - 2; Soccer Gattico Veruno - Mergozzese 0 - 6

Classifica:

Pregliese, Armeno, Virtus Crusinallo 13 - San Maurizio 12 - Valsessera, Mergozzese 11 - Montecrestese 7 - Meina 6 - Oleggio Castello 5 - Libertas Vaprio 4 - Verbania Olympia, Soccer Gattico Veruno 3