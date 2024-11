Incidente poco dopo le 20 in via Sempione all'altezza della pizzeria Span. Coinvolte tre auto, una delle quali, in uscita da Domo, si è ribaltata su un fianco dopo aver colpito un'auto parcheggiata e una che sopraggiungeva da Crevola.

Sul posto forze dell'ordine sanitari del 118 e vigili del fuoco. Non si registrano feriti gravi.