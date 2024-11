Tre giorni di eventi per celebrare l'insurrezione di Villadossola

Villadossola ricorda gli episodi dell'8 novembre 1943, quando ebbe luogo una delle primissime insurrezioni contro l'occupante tedesco e la neocostituita Repubblica Sociale Italiana, duramente repressa con diverse vittime, fra morti in combattimento, civili colpiti dal bombardamento aereo e fucilati.

Le celebrazioni inizieranno venerdì 8 novembre alle 21.00 presso la sala consigliare di Villadossola con la presentazione del nuovo libro di Stefano Scacchetti, "Prigionieri". Sacchetti è già autore del libro “Ribelli”, il romanzo dalla scintilla di Villadossola alla Repubblica partigiana dell'Ossola.

Sabato 9 novembre alle 14.30 alla Collinetta dello Sport sarà posata di una quercia rossa dedicata all'insurrezione popolare di Villadossola dell'8 novembre 1943.

Domenica 10 novembre sono in programma le celebrazioni: alle 9.30 presso il cippo ai fucilati di Pallanzeno vi sarà la deposizione di un omaggio floreale ai monumenti, alle 10.30 al Parco della Rimembranza la commemorazione ufficiale con le autorità, le associazioni sindacati e la cittadinanza. L'orazione ufficiale sarà a cura della vicepresidente della Casa della Resistenza, Grazia Richetti. A seguire un piccolo rinfresco presso l'associazione Reduci Combattenti e Partigiani di via Marconi. Alle 14.30, con partenza da Piazza Bagnolini, è in programma la salita alla Pianasca per la posa di un omaggio floreale. Dalle ore 16.00, nella Sala Storica della Resistenza, è previsto un momento di convivialità offerto dall'Anpi Villadossola. Seguirà la proiezione di una pellicola. In caso di maltempo la commemorazione si terrà presso la Sala Consigliare del comune.