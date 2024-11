Dialetto, tradizioni e il nuovo museo della Noga

Tutto pronto per la serata del dialetto. La Noga, la frazione alta di Villadossola, si prepara per uno dei suoi tradizionali appuntamenti legati a storia e tradizioni. L'evento è in programma sabato 9 novembre.

Sarà ricordato il 25esimo anniversario della morte del poeta Armando Tami e per l'occasione verrà inaugurato uno spazio museale: un viaggio nel passato grazie ad una raccolta di oggetti che raccontano la vita di chi ha vissuto su questo territorio in passato. Una collezione frutto della passione di Giulio Tonelli, un appassionato di storia che ha dedicato il suo tempo a recuperare e preservare tanti preziosi frammenti di storia. Ma anche frutto del lavoro di tanti volontari che hanno rinnovato i locali e curato l’esposizione’’.

La serata, inziio alle 18 e 30, vedrà la lettura di tutte le poesie in concorso e la premiazione del vincitore.