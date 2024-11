Un concerto della Gmo per celebrare l'Avis ossolana

Saranno circa sessanta musicisti, ovvero l'orchestra GMO al gran completo nelle varie sezioni tra archi, fiati, tastiere e percussioni, sabato sera sul palcoscenico del Teatro La Fabbrica per il concerto in occasione del 70° anniversario di fondazione dell'Avis ossolana.

L'appuntamento è per le ore 21 di sabato 9 novembre: "Sarà anche l'ultimo concerto dell’anno incentrato sul programma che abbiamo preparato durante la scorsa primavera - spiega il direttore Alberto Lanza - il titolo è America Vol. II. Avevamo già affrontato negli scorsi anni un repertorio fra il folk e il moderno proveniente dal continente americano, ci era piaciuto molto ed abbiamo deciso di rimetterci alla prova con brani diversi sempre però provenienti da varie culture. Avremo infatti brani dagli USA, Portorico, Messico, Perù, Brasile, Argentina, un programma ricco vario e molto coinvolgente".

"Il concerto rappresenta l'evento finale dei festeggiamenti per il settantesimo dell'Avis - spiega Gianmarco Ria, consigliere dell'associazione - sarà un momento di festa, un evento per tutti con ingresso libero. Desideriamo ringraziare il Comune di Villadossola per averci concesso il teatro gratuitamente".