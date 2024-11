A novembre due giornate dedicate al formaggio ossolano

Formaggi ossolani ed eccellenze del latte saranno protagonisti al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola sabato 16 e domenica 17 novembre, con l'evento organizzato dalla condotta Slow Food Valle Ossola. Due giornate con mostre mercato, degustazioni guidate, incontri con i produttori e convegni.

Si parte sabato 16 novembre: già dalle 10.00 sarà aperta la mostra mercato mentre alle 12.00 si svolgerà il convegno dal titolo "Il valore dei formaggi a latte crudo di montagna". Sempre dalle 12.00 sarà allestita, presso la sala ristorante dell’istituto alberghiero Mellerio Rosmini, l'Osteria del Gusto. Dalle 15.00 alle 17.00 sono in programma degustazioni guidate e racconti con Maria Cristina Crucitti. Alle 17.30 vi sarà la tavola rotonda sul tema "Salvaguardia del mestiere di allevatore e casaro in montagna: problemi attuali e soluzioni condivise".

Si prosegue domenica 17 novembre con la mostra mercato, alle 10.30 la presentazione di Formazza "Città del formaggio 2024" e delle comunità Slow Food ossolane, alle 11.30 la degustazione di risotti con il riso Gigante di Vercelli presidio Slow food, alle 15.00 le degustazioni guidate e i racconti condotti da Maria Cristina Crucitti. Alle 16.00 "Storie di pastori", laboratorio di lettura per bambini a cura di "Nati per Leggere" e alle 17.30 "Storie d'alpe, vacche e formaggi in val d'Ossola", con i relatori Gian Mauro Mottini, agronomo, e Carlo Guffanti, affinatore.