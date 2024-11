Paffoni celebra il Natale con la divisa "Xmas Special Edition"

L'ha disegnata Valentina, studentessa del corso moda del Dalla Chiesa Spinelli. E la maglia Xmas special edition della Paffoni sarà indossata il 7 dicembre al Pala Cipir, in occasione del derby piemontese, l'unico del campionato, con Monferrato Basket.

Come avviene ormai da diversi anni, grazie agli sponsor di questa iniziativa, saranno acquistati più di 1200 giochi, vestiti e prodotti di bellezza per bambini e ragazzi le cui famiglie a Natale non avrebbero potuto far loro un regalo. I Ciss del Cusio, dell'Ossola e del Verbano, le Caritas di Baveno, Romagnano e Ghiffa, il Caias del Novarese, Cara Irene e Casa Sebastiano a Borgomanero, Casa Arkè a Milano e la Fondazione Albero della Vita sono le realtà con cui la Associazione Kenzio Bellotti ha avviato il progetto.

I regali saranno impacchettati, catalogati, consegnati ed in alcuni casi spediti grazie alla collaborazione con Gls. Il main sponsor dell'iniziativa e' Terre Borromeo, ma il contributo arriva da diverse aziende come Steam, Paffoni, Altea, Metallurgica Motta, Autosalone Tedeschi, Viator, Sefors, Avo, Vergomma, Cerini e Nodari, Studio Abc, Foma, San Bernardo, Zenoni, Press Grafica, Vinavil, Termoidraulica Provenzano, Gls, Borgotti Teresa Srl e Mediadomus.