Cena annuale della Pro Loco di Vanzone: un bilancio di successi e cambiamenti

Sabato 9 novembre si è tenuta presso il ristorante Concordia di Vanzone la cena annuale della Pro Loco di Vanzone e dei “Ghet ad Canfnil” per ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato all’allestimento e al funzionamento delle manifestazioni svoltesi nel 2023 e 2024.

Dopo la cena il Presidente Andrea Galloppini ha tenuto un breve discorso dove ha ricordato tutti coloro che hanno lavorato per garantire l’ottima collaborazione che c’è stata fino ad oggi e ha sottolineato come consiglieri e amici sono tutti volontari che rinunciano a parte del loro tempo libero per dedicarlo a eventi e attività di promozione dei nostri paesi. Non è mancata la menzione agli sponsor, alla precedente amministrazione Sonzogni e a quella attuale di Felisati, ma anche a quella di Consagra di Ceppo Morelli.

Momento importante del discorso, il passaggio dedicato all’unione della Pro Loco e dei Ghet ad Canfnil: “troppe problematiche burocratiche. In questa maniera facilitiamo l’operato dei volontari che legalmente saranno più tranquilli”, spiega Andrea Galloppini.

Attualmente i volontari che proseguiranno da Gennaio 2025 con il nuovo statuto denominato “Proloco Vanzone e Ghet” saranno: Lana Giovanni, Gianni Miriam, Oberoffer Stefania, Novellini Elisa, Morandi Stefano, Brasolin Vittorio, Oberoffer Andrea, Piffero Gloria, Grossi Renzo, Galloppini Andrea.

“Abbiamo partecipato al bando “Piccoli progetti” della Fondazione Comunitaria VCO con il progetto “Miglioriamo l’atmosfera natalizia e non solo”. È stato richiesto un contributo per l’acquisto di gazebo 3x3 che ci serviranno per mercatini, pranzi, cene e per l’acquisto di nuove luminarie natalizie. Ora aspettiamo l’esito positivo del bando che dovrebbe arrivare adesso a Novembre”, continua Galloppini.

Con l’ultima tornata elettorale Andrea Galloppini è entrato a far parte dell’amministrazione comunale “per questo motivo sono obbligato a rassegnare le dimissioni di Presidente della Pro Loco di Vanzone. Dopo diversi confronti con il segretario comunale per poter esercitare il mio ruolo di Vicesindaco con trasparenza e tranquillità ho deciso di dimettermi come Presidente della Pro Loco.

Infatti, il consiglio dei Ghet e Pro Loco ha deciso di modificare lo statuto e di unire a tutti gli effetti le due associazioni da Gennaio 2025. La mia presidenza finirà il 31 Dicembre 2024 e subentrerà al mio posto un nuovo presidente. L’associazione dei Ghet ad Canfnil verrà assorbita dalla Pro Loco di Vanzone con San Carlo modificando il nome dell’associazione: Proloco di Vanzone e Ghet”, conclude Andrea Galloppini.