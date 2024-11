Furto, lesioni, possesso di stupefacenti: quattro persone denunciate in Ossola

Nel corso dei controlli effettuati durante il fine settimana, i carabinieri di Domodossola sono intervenuti nel pomeriggio di sabato presso un negozio di Domodossola denunciando una donna, domiciliata in città, che era stata sorpresa poco prima dal titolare con merce rubata per un valore di circa 200 euro.

Inoltre, in Ossola un cittadino straniero è stato denunciato dai carabinieri in quanto durante il controllo ha fornito le generalità false. L’atteggiamento insofferente dell’uomo, fin dai primi momenti del controllo, ha destato sospetto e da un approfondimento i militari hanno appurato che le generalità date dall’uomo non erano veritiere; per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Sempre in Ossola, all’interno di una struttura d’accoglienza, a seguito dell’intervento dei carabinieri, un ospite di nazionalità straniera è stato denunciato per lesioni personali perché ha aggredito, per futili motivi, un altro ospite colpendolo con un oggetto e causandogli lievi lesioni.

Infine, un soggetto controllato a Premosello, in compagnia di un’altra persona, è stato trovato con 1,20 gr di cocaina che deteneva per uso personale, è stato pertanto segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.