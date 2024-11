Dietrofront di Anas, niente chiusura sulla 337 per l'asfaltatura

Niente chiusura sulla SS337. Dopo solo un paio d'ore scarse dall'emissione dell'ordinanza, Anas è tornata sui suoi passi, revocando l'ordinanza che avrebbe chiuso da domani e fino a sabato 16 novembre la 337 nella fascia oraria compresa tra e 7.30 e le 18.30.

Un sospiro di sollievo per i tanti frontalieri che quotidianamente transitano sulla strada che porta in Ticino. A darne notizia un messaggio informale sul gruppo Whatsapp dei frontalieri il sindaco di Re Massimo Patritti. Ora si attende di capire ufficialmente da Anas quando e come saranno riprogrammati i lavori di asfaltatura su quel tratto.