Lavori sulla SS 337: strada chiusa per tre giorni a Re

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla statale 337 della Valle Vigezzo tra Re e Ponte Ribellasca – confine di Stato.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il tratto sarà chiuso al traffico a partire da domani, mercoledì 13 novembre, fino a sabato 16 novembre nella fascia oraria compresa tra e 7.30 e le 18.30. La chiusura si rende necessaria per via della larghezza della carreggiata che non consente l’esecuzione in piena sicurezza delle lavorazioni in presenza del traffico veicolare.