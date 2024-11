TT Ossola 2000: ottima prova dei giovani al Grand Prix Giovanile a Cossato

Una giornata positiva per entrambe le squadre nazionali del TT Ossola2000, mentre il bilancio è negativo per le squadre regionali: solo la D2 Giulini Rubinetterie porta a casa la vittoria.

I risultati della quarta giornata di campionato:

B2 Balabiott vince 5/4 contro TT Vigevano, una partita sofferta e combattuta fino all'ultimo ma grazie ai tre punti di Kalem Amine e due di Berti Mirko la squadra torna a casa vittoriosa. Rigotti Luca non riesce a far suoi gli incontri nonostante una buona prova.

C1 Mokavit vince 5/2 contro Regaldi Novara, due punti fondamentali nella classifica per raggiungere l'obiettivo salvezza conquistati dalla formazione composta da Ceciliato Elio, Constantinescu Ciprian (3 punti) e Visconti Emmanuele (2 punti).

C2 Terminus perde 5/2 contro TT Valenza, sfida molto difficile da vincere, solo Calella riesce a mettere a segno due vittorie.

D1 Balabiott perde 4/2 contro TT Valenza, due punti di Vesci Federico, giornata no per Ricca Luigi e Pedroli Wladimir.

D2 Giulini Rubinetteria vince 5/1 con TT San Giuseppe, una vittoria conquistata senza troppe difficoltà dalla formazione composta da Giulini Riccardo (2 punti), Talato Valter (1 punto) e Poletti Emil Paolo (2 punti).

D2 Mulino San Giorgio perde 4/2 con la forte squadra di Oleggio, prima in classifica, una partita comunque molto equilibrata. Due punti messi a segno da Erica Antonietti.

Ottimo inizio di campionato per entrambe le D2, che sono seconde in classifica a pari merito.

D3 Senior perde 6/0 contro la prima del girone, TT Novara B, una sfida difficile da chiudere a favore.

La partita della squadra D3 Junior è stata rimandata al 22 Novembre.

Ottime prestazioni per i giovani alla seconda prova del Grand Prix Giovanile zona nord giocato a Cossato in provincia di Biella. In gara: Riccardo Giulini, Federico Mocellini, Lorenzo Zaretti, Ivan Tonietti, Samuel Grasso, Martin Cresci, Manuel Nucera, Alessio Lorini, Emil Paolo Poletti e Luca Bigi.

I risultati:

Singolo Maschile Under13

2° classificato: Federico Mocellini; 3° classificato: Lorenzo Zaretti

Singolo Maschile Under15

3° classificato: Federico Mocellini

Singolo Maschile Under17

1°classificato: Riccardo Giulini