Prima Categoria, big match tra Bagnella e Virtus Villa

E' il giorno del big match di Prima Categoria tra Bagnella e Virtus Villa, due protagoniste del campionato in corso.

I biancoazzurri hanno ottenuto quattro vittorie consecutive e si sono issati al secondo posto a un solo punto dalla vetta, soffiando il posto proprio agli arancioneri omegnesi, caduti a Carpignano nell’ultimo turno. Sarà la sfida tra la prima e la terza miglior difesa del girone, ma entrambe le squadre hanno a disposizione attaccanti in grado di fare la differenza.

La capolista Gravellona San Pietro vuole risollevarsi, dopo due sconfitte consecutive che ne hanno frenato la fuga. Sulla carta l’impegno degli arancioneri è semplice, in quanto al “Boroli” arriva il Vogogna ultimo in classifica, ma la storia di questo campionato insegna che non ci sono partite facili. Tanto più che i verdi di Castelnuovo, che vengono da quattro sconfitte consecutive, giocheranno alla morte per conquistare punti salvezza.

Derby del Lago Maggiore tra Fondotoce e Cannobiese. I neroverdi di Sena stanno ben figurando, nonostante la sconfitta della settimana scorsa a Villadossola, i biancorossi danno la sensazione di non avere ancora espresso pienamente il loro potenziale, ma sono capaci di grandi imprese, come il 4-0 appena rifilato al Gravellona.

Partita insidiosa per il Piedimulera, che ospita l’enigmatico Carpignano. I sesiani sono formazione altalenante ma in grado di dare fastidio a chiunque, nell’ultimo turno hanno battuto il Bagnella. I ragazzi di Poma vengono da quattro successi consecutivi, e sono il miglior attacco del girone.

L’Agrano ospita al “Liberazione” la Serravallese, reduce dalla sconfitta pirotecnica patita dal Piedimulera. I granata di Lopardo stanno vivendo un periodo favorevole: domenica scorsa hanno inflitto un poker al Valduggia, e hanno raccolto sette punti nelle ultime tre uscite.

Un punto sotto l’Agrano c’è la Varzese di Chiaravallotti, che la settimana scorsa ha maltrattato il Momo, e si augura di raccogliere altri punti a Romagnano. Ma i sesiani stanno attraversando un buon momento di forma, avendo raccolto due vittorie consecutive nelle ultime due uscite.

Le partite:

Agrano - Serravallese; Bagnella - Virtus Villadossola; Fondotoce - Cannobiese; Gravellona San Pietro - Vogogna; Momo - Valduggia; Piedimulera - Carpignano; Quaronese - Sizzano; Romagnano - Varzese