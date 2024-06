Strade dissestate con la posa della fibra

Ha un diavolo per capello Bruna Papa, sindaco di Formazza. Cii mostra le foto della situazione in cui si trova il suo paese in piena stagione turistica.

La posa della fibra ottica ha creato problemi in ogni angolo del paese. Solchi sulla strade, tombini dissestati, buche lasciate aperte, un disordine che al sindaco non va giù.

‘’E’ una ditta francese quella che sta operando, in subappalto, per conto di Open Fiber – spiega il sindaco – . I lavori fatti non vanno bene. Il modo in cui procedono ci stanno creando disagi e problemi. Non c’è possibilità di dialogare perché gli operai dicono di non capire non essendo italiani. La situazione è quella che vedete nelle foto, non sappiamo più a quale santo appellarci ma Formazza non può essere lasciata in queste condizioni. Per di più non posso provvedere ad asfaltare le strade perché i lavori non sono ancora finiti’’.