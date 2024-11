Pallavolo, terza vittoria di fila per Pediacoop H24 Domo

Un’altra vittoria da 3 punti, la terza consecutiva, per i domesi della Pediacoop H24 Domo che si impongono con un buon 0 a 3 (parziali 17-25, 21-25, 23-25) sul difficile campo del San Rocco Novara.

Una partita delicata quella andata in scena lo scorso sabato (6/11) in quel di Novara con i domesi chiamati alla vittoria per rimanere in scia della zona play-off (tutte vittoriose infatti le dirette concorrenti). Il pronostico vedeva gli ossolani favoriti, ma proprio per questo bisognava entrare in campo con la giusta determinazione senza sottovalutare l’avversario.Fortunatamente così è andata e Domo ha ottenuto il massimo, anche se nel terzo parziale ha dovuto sudare più del dovuto.

I ragazzi di Nardin arrivavano al match con alcuni acciacchi: Piroia e Turci per influenza e Borgnis per un problema alla schiena; senza dimenticare l’assenza di Kurochkin, ancora non utilizzato a causa dell’infortunio al dito.Si parte con Boschi in regia opposto a Pennati, schiacciatori De Grandis e De Vito, centrali Bracchi e Sirocchi, libero Mancuso. Nel primo set tutto liscio: Domo controlla fin dal primo punto e San Rocco non riesce a trovare le giuste contromisure. Il set finisce 17 a 15 a favore degli ossolani.

Nel secondo set Nardin inizia a far ruotare un po’ i suoi inserendo Livera per De Vito e Maiello A. per Sirocchi. Il set inizia on maniera più equilibrata rispetto quello precedente con Domo che fatica un po’ in fase di ricezione. Torna in campo Sirocchi, questa volta per Bracchi. Alla lunga la maggiore qualità dei domesi viene fuori e il set finisce 21 a 25.

Terzo set un po’ più complesso, Domo è meno incisivo in attacco e concede agli avversari più fluidità nel cambio palla. I padroni di casa per due volte tentano due “strappi” , il primo sull’11 a 7 e il secondo sul 22 a 18. Un monumentale De Grands però si prende la squadra sulle spalle e trascina Domo alla vittoria finale 23 a 25.La vittoria della prima squadra domese arriva al culmine di una giornata decisamente trionfale in terra novarese per il 2mila8volley con due bellissime vittorie delle squadre giovanili: l’Under 15 M 2 a 3 e l’Under 17 0 a 3, entrambe sul Volley Novara.

Proprio il Volley Novara sarà il prossimo avversario della Pediacoop H24 Domo in quello che si prospetta il big match della settima giornata. Le due compagini lo scorso anno si sono contese il primato in classifica e anche in questa stagione hanno entrambe l’obiettivo dei play-off. Appuntamento quindi a Domenica 24 novembre al Palaraccagni alle ore 17.30.