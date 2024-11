Finisce in parità il big match tra Virtus Crusinallo e Pregliese

Termina 1-1 il match clou della nona giornata di Terza Categoria. A Crusinallo si sfidavano le due capolista del girone; ne è uscita una partita combattuta aperta dalla rete di Cataldo dopo solo tre minuti e chiusa dal gol di Stucchi per la Pregliese a otto minuti dal termine. Nel mezzo un rigore sbagliato dal bomber gialloverde Piroia, ma il risultato è sostanzialmente giusto.

Mister Gianni Lipari analizza la partita con la solita lucidità: “Partita maschia e combattuta, loro sono molto forti fisicamente ed erano sostenuti da un buon pubblico, sono stati bravi e fortunati a sbloccare subito il match e incanalarlo nei binari a loro favorevoli. Sono soddisfatto della partita disputata dai miei, perché abbiamo cercato con convinzione il pareggio, e credo che alla fine sia un risultato meritato. Dopo il rigore fallito ho pensato che non saremmo riusciti a pareggiare, invece la nostra voglia ci ha fatto superare le difficoltà. È un campionato più livellato di quanto pensassi, ci sarà da lottare con tutti per la vittoria finale e per il piazzamento playoff, noi comunque siamo pronti. Se nel mercato di riparazione capitasse qualche buona occasione potremmo anche farci un pensierino, ma solo se si trattasse di innesti di qualità. Comunque di questo se ne parlerà a dicembre, ora subito testa alla prossima avversaria Verbania Olympia, è la classica partita in cui hai tutto da perdere”.

La Mergozzese espugna il difficile campo del Valsessera, e si riporta a soli tre punti dalla vetta. I lacuali vincono 1-0 con rete di Giusto, e si portano in zona playoff.

Inopinata sconfitta per il Montecrestese nella sfida interna con la Libertas Vaprio: le reti degli esperti Bariletta e Savoia non bastano, gli ospiti sbancano il Comunale con il punteggio finale di 3-2.

Sconfitta pesantissima per il Verbania Olympia a San Maurizio: i verbanesi cedono di schianto alla forte formazione novarese, e subiscono un disastroso 0-9.

Risultati:

Valsessera - Mergozzese 0 - 1; San Maurizio - Verbania Olympia 9 - 0; Montecrestese - Libertas Vaprio 2 - 3; Oleggio Castello - Meina 2 - 0; Virtus Crusinallo - Pregliese 1 - 1; Soccer Gattico Veruno - Armeno 0 - 1

Classifica:

Pregliese, Virtus Crusinallo 17 - Armeno, San Maurizio 16 - Mergozzese 14 - Valsessera, Oleggio Castello 11 - Montecrestese 10 - Meina, Libertas Vaprio 7 - Soccer Gattico Veruno 6 - Verbania Olympia 3