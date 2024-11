La prima neve dell'anno è arrivata in Ossola. Disagi sulla superstrada

La prima neve dell’inverno 2024 è ufficialmente arrivata. I fiocchi hanno iniziato a cadere su tutta l’Ossola a partire dal primo pomeriggio e, stando alle previsioni, non dovrebbero fermarsi almeno fino alle 21.00 di questa sera.

Sono già diversi i centimetri di neve che ricopre i tetti e le strade ossolane. Disagi sulla superstrada ossolana, ma anche sulla strada che da Re porta al confine, con diverse auto ferme in mezzo alla carreggiata. Molte le segnalazioni di automobilisti che lamentano una condizione pessima sulla SS33: "Una nevicata preannunciata da giorni, e non sono riusciti a gestire la pulizia. Incredibile come ogni volta che nevica, Anas non sia in grado di fornire un'adeguata sicurezza a chi percorre questa strada".