Un panchina lilla contro i disturbi alimentari: l'inaugurazione al liceo Spezia FOTO E VIDEO

Una panchina lilla per sensibilizzare i ragazzi e offrire un aiuto concreto contro i disturbi alimentari, L’inaugurazione si è tenuta questa mattina, venerdì 4 aprile, nel cortile del liceo Spezia di Domodossola, alla presenza dei docenti, delle autorità, degli studenti e del Kiwanis Club cittadino, promotore dell’iniziativa.

“Su questa panchina – le parole della vicepreside Michela Tantardini – ci si può sedere per trovare la leggerezza e, per un momento, la cessazione del dolore. In Italia più di tre milioni di persone soffrono di disturbi alimentari: il fatto di posizionare delle panchine lilla significa sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, i nostri giovani. Ci auguriamo che si possa fare sempre di più per affrontare ed eliminare questi disturbi”.

Quello di posizionare la panchina lilla non è solo un gesto simbolico, ma anche un aiuto concreto per chi soffre di disturbi alimentari. “Sulla panchina – ricorda Federico Spinozzi, presidente del Kiwanis Club di Domodossola – c’è un numero di telefono, attivo 24 ore su 24. Se qualcuno dovesse avere qualsiasi problema legato a questi disturbi, può telefonare e ricevere le giuste indicazioni sui professionisti, psicologi, psichiatri o nutrizionisti, a cui rivolgersi”.

A portare il saluto della provincia del Vco, che ha patrocinato l’iniziativa, il consigliere Davide Carigi. “È paradossale pensare che in una società del benessere come quella in cui viviamo si debba ancora fare i conti con i disturbi alimentari. Spero che questo bel segnale sia solo un punto di partenza. Credo molto – ha detto il consigliere provinciale rivolgendosi ai ragazzi – nelle vostre capacità e quindi vi chiedo di stare vicino a chi, tra di voi, soffre”.

Lo svelamento della panchina lilla è stato affidato ai ragazzi del liceo Spezia, al termine della toccante lettura della storia di una ragazza che ha sofferto di disturbi alimentari. Ad accompagnare l’inaugurazione, anche un’esibizione musicale sempre a cura degli studenti.