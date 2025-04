Vagna, uno slargo intitolato ai Maestri del Lavoro

Dal prossimo sabato 5 aprile Domodossola avrà uno slargo nella frazione di Vagna intitolato ai Maestri del Lavoro. Sarà nella provincia del Vco il primo spazio con questa denominazione.

Alle ore 15.30 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Brizio una cerimonia alla quale parteciperanno il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il console regionale del Piemonte dei Maestri del Lavoro Ubaldo Uberti nonché console delle province di Novara e Vco, il .vice console vicario con delega per il Vco Giuseppe Gesù, autorità civili, militari e religiose e cittadini seguirà l'intitolazione della piazzola adibita in parte a parcheggio.

La proposta dell’intitolazione era stata avanzata lo scorso anno dal vice console vicario con delega per il Vco Giuseppe Gesù ed è stata accolta dall’amministrazione comunale di Domodossola. Al termine seguirà un rinfresco organizzato da Giuseppe Gesù con la collaborazione del gruppo Alpini e del gruppo Arsciol.

Con l’intitolazione di una Via ai Maestri del Lavoro si vogliono evidenziare ed esaltare i principi di perizia, capacità innovativa, laboriosità, buona condotta morale ed efficienza che sono insiti e alla base di ogni comportamento del Maestro del Lavoro. Principi espressamente riconosciuti da parte del Presidente della Repubblica ad alcuni lavoratori che nella giornata del primo maggio, festa internazionale del lavoro, vengono insigniti con la decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” e il titolo onorifico di Maestro del Lavoro.

"In Italia – dice il vice console vicario Giuseppe Gesù – sono 250 i paesi che hanno vie, piazze o centri culturali dedicati ai Maestri del Lavoro. Nel Vco non c'era nessuna via o piazza a loro dedicata per questo sono stato il promotore di questa intitolazione. E' stata scelta quest'area della frazione di Vagna per la sua vista panoramica sulla città, inoltre si trova sulla strada che porta a Domo Bianca e la frazione è anche di frequente tappa per una visita per gli escursionisti".