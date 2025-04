Sostegno alle famiglie: anche Villadossola aderisce al progetto “Reti di prossimità”

Anche il comune di Villadossola ha aderito al progetto “Reti di prossimità”, finanziato da Fondazione Cariplo con un totale di 143mila euro nell’ambito del bando “Reti contro la povertà territoriale”. L’ente capofila è la parrocchia di Domodossola, insieme ai comuni di Domodossola e Villadossola e al Ciss Ossola.

Il comune di Villadossola ha ottenuto un contributo pari a 21mila euro – mentre i fondi rimanenti saranno suddivisi tra gli altri enti coinvolti - che ha destinato al sostegno alle famiglie in stato di povertà per il pagamento dei canoni di locazione. A questi fondi, il comune aggiungerà ulteriori contributi propri, la cui cifra e destinazione saranno resi noti prossimamente.

Oltre al sostegno per il pagamento degli affitti, gli enti partecipanti al bando hanno già attivato altre iniziative, quali incontri sul territorio per l’educazione finanziaria, corsi di formazione per operatori e volontari ed eventi pubblici per la sensibilizzazione della popolazione sui bisogni delle famiglie in condizioni di povertà.