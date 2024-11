Riparte la rassegna culturale "Echi del Palcoscenico"

Il 22 novembre si aprirà la seconda edizione di "Echi del Palcoscenico", una rassegna dedicata alle arti sceniche, cinematografiche e teatrali che trova il suo scenario ideale nel pittoresco borgo di Malesco. La manifestazione, ideata e organizzata dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco in collaborazione con l’Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, il festival di cortometraggi Malescorto e l’associazione Pirates Of Rock, proseguirà fino a maggio 2025.

Per sei mesi, "Echi del Palcoscenico" offrirà al pubblico un ricco calendario di eventi culturali e artistici. All’interno della rassegna saranno proposti numerosi spettacoli teatrali, con un’ampia varietà tra opere di teatro contemporaneo e adattamenti di grandi classici letterari. Una serata speciale sarà dedicata al Gruppo Teatrale di Malesco, che presenterà in formato video uno dei suoi spettacoli storici, regalando al pubblico un tuffo nel passato.

L’associazione Pirates Of Rock organizzerà due eventi ormai immancabili del calendario invernale: il Concerto al Cinema, giunto alla sua decima edizione e confermato per il 23 dicembre e la seconda edizione del Cineforum che, quest’anno, esplorerà il mondo dei fumetti, in continuità con l’evento Malescomics, tenutosi ad agosto nella sua prima edizione. Sempre legata a questo tema sarà una conferenza tenuta da un famoso disegnatore di Tex, uno dei fumetti più amati dagli italiani.

Come parte della programmazione Malescorto Spin-Off, verrà proiettato per la prima volta nel Vco il documentario “Arzo 1943” di Ruben Rossello, una produzione di Storie – Rsi Radiotelevisione Svizzera, dedicato alla storia di Liliana Segre e alla sua drammatica esperienza di respingimento alla dogana svizzera. Questa proiezione sarà realizzata in occasione dell’anniversario della Liberazione, offrendo una riflessione significativa sulla memoria storica.

A dare il via alla rassegna sarà lo spettacolo teatrale "Rosso Floyd - I Pink e il 'Diamante'", una rappresentazione dedicata alla leggendaria band dei Pink Floyd. Messo in scena dalla compagnia Assemblea Teatro, lo spettacolo rappresenta un sentito omaggio al gruppo britannico. La serata di apertura è promossa dall’Ecomuseo regionale di Malesco, con il supporto della Fondazione Piemonte dal Vivo, della regione Piemonte, della Rete Ecomusei del Piemonte e dell’Abbonamento Musei, nell’ambito del progetto "Ecomusei Palcoscenico Naturale". Il primo appuntamento prevede una serie di momenti di intrattenimento e convivialità pensati per offrire un’esperienza completa ai partecipanti. L’evento si aprirà, alle 19.30, con un’apericena presso il Circolo Arci di Malesco, accompagnata dal duo Bad Guys, che proporrà un repertorio pop/rock in chiave acustica. La partecipazione all’iniziativa, aperta anche ai non tesserati, avrà un costo di 20€ e sarà necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 379 2805262 (Ecomuseo).

A seguire, alle 21.00, gli spettatori si sposteranno al Cinema Comunale di Malesco per assistere allo spettacolo "Rosso Floyd". Il biglietto d’ingresso, al costo di 5€, consentirà al pubblico di immergersi nelle atmosfere e nelle storie legate ai Pink Floyd, esplorando l’arte e l’influenza di uno dei gruppi più iconici del passato. Durante la serata, i partecipanti riceveranno in anteprima il libretto cartaceo che raccoglie tutti gli appuntamenti in programma della rassegna "Echi del Palcoscenico”.