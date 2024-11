Neve, zone di Villadossola senza collegamento Internet

La nevicata di ieri ha causato alcuni problemi a Villadossola. Questa notte in parte della città è mancata l'energia elettrica, un black out che per fortuna non è durato molto. Altri problemi invece sulla linea Internet di Telecom, assente in diversi punti della città: il guasto perdura anche in mattinana. I tecnici di Telecom sono al lavoro per riparlarlo.