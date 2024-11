La Regina dei Ghiacci torna a Macugnaga

In occasione dei mercatini di Natale di Macugnaga, in programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: l’incontro con la Regina dei Ghiacci all’Alpe Bill.

Per raggiungerla è possibile salire direttamente da Macugnaga con la funivia. In pochi minuti si raggiungono i 1700 metri di altitudine per un incontro-animazione con la Regina dei Ghiacci e i suoi amici, per trascorrere un momento magico circondati dalla neve e immersi nell’atmosfera natalizia. L’attività ha una durata di circa 30 minuti tra salita, discesa e animazione. È possibile programmare la visita in base agli orari che risultano disponibili online.

I visitatori hanno la possibilità di acquistare in biglietteria il pass facoltativo “Navetta”, che comprende il libero utilizzo, per la giornata, della navetta di collegamento funivia Macugnaga centro, Macugnaga Borca con casa Walser e Miniera d’oro più il parcheggio gratuito per l’auto a Macugnaga in piazzale Funivia. Il costo è di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini.

Oltre alla salita in funivia e allo show con la Regina dei Ghiacci il biglietto comprende anche la visita della miniera d'oro con la raccolta delle pepite e l'ingresso nella Casa Walser: queste attività si possono svolgere ad orario libero dalle 10:30 alle 15:45.

Alle 16:30 dalla scuola sci partenza della Passeggiata con le lanterne nell'antico villaggio Dorf e a seguire arrivo di Babbo Natale in piazza Municipio a Macugna.

Per la salita in funivia e l'incontro con la Regina dei ghiacci è vivamente consigliata la prenotazione on line. Sul posto, presso il punto informazioni all'Ufficio turistico di Macugnaga, aperto il 30 novembre e 1 dicembre dalle 9:30 alle 15:30 è disponibile anche un biglietto ridotto a 10 euro per svolgere tutte le attività, senza la salita in funivia.