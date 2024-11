Andrea Padulazzi nuovo presidente di Federalberghi Vco

A seguito della prematura dipartita di Gian Maria Vincenzi che ha guidato l’Associazione per diversi lustri, stamane il Consiglio direttivo di Federalberghi VCO si è riunito ed ha nominato all’unanimità alla presidenza Andrea Padulazzi (Regina Palace Hotel di Stresa) e alla vice presidenza Renzo Rabaioli (Hotel Alpi di Baveno). Entrambi si sono resi disponibili ad affiancare la direzione in questo momento difficile di transizione fino all’assemblea elettiva che verrà convocata il prossimo 26 marzo a Stresa. Fin da ora sono infatti aperte le candidature per il rinnovo del Cda che andrà a nominare (o a confermare) i nuovi organi sociali.