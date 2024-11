Non ancora del tutto demoliti i capannoni dell'ex Sisma

In attesa di sapere se il progetto dell’idrogeno diventerò realtà, il Gruppo Beltrame ha confermato - nel recente incontro con il gruppo di minoranza consiliare di Villadossola - che sta procedendo l'iter del del parco fotovoltaico (da 7 megawatt) che verrebbe realizzato nell'area dismessa compresa tra la strada provinciale e la linea ferroviaria Novara-Domodossola.

I lavori di demolizione dei vecchi capannoni sono quasi ultimati da tempo, ma restano ancora in piedi le strutture in metallo sul lato est dell’ex stabilimento, nella zona dove una volta c’era il parco rottami della Sisma. Questo sarebbe dovuto ai timori delle Ferrovie visto che a pochi metri corre la linea ferroviaria percorsa da treni viaggiatori ma soprattutto un corridoio privilegiato per i treni hupac.

Un problema segnalato, che imporrebbe alla proprietà maggior attenzione e cura nella demolizione di quella parte di fabbrica, per evitare danni o problemi alla linea ferroviaria.