Si apre con Giacomo Poretti la stagione teatrale de La Fabbrica

Giovedì 28 novembre si apre ufficialmente la stagione 2024/2025 del teatro La Fabbrica di Villadossola. Il primo appuntamento è con “Condominio mon amour”, una commedia brillante che vede protagonisti Daniela Cristofori e Giacomo Poretti (noto al grande pubblico semplicemente come Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), autori insieme al regista Marco Zoppello.

Seguono poi altri otto spettacoli, che porteranno sul palcoscenico leggerezza e spunti di riflessione, tradizione e nuovi punti di vista sulla storia e sul mondo, sorrisi, musica e danza. Il pubblico ha già risposto con entusiasmo alle proposte del teatro: sono infatti stati venduti più di 430 abbonamenti, mentre alcuni spettacoli singoli – come “Delirio a due” con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase o “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini – sono prossimi al tutto esaurito.

L'amministrazione comunale di Villadossola ha inoltre voluto arricchire il cartellone offrendo al pubblico altri due importanti eventi: il concerto dei Nomadi e “La commedia” con Ale e Franz. La più longeva band della storia della musica italiana suonerà il 6 dicembre a partire dalle ore 21.00. I Nomadi in concerto andranno ad arricchire il programma di “Dicembre d'arte”, rassegna culturale che in questa seconda edizione tratta della musica pop e rock dagli anni Sessanta agli anni Novanta, in vari appuntamenti che si terranno presso il Centro culturale La Fabbrica dal 1° al 23 dicembre. Ale e Franz, in scena il 21 gennaio 2025 dalle ore 21.00 in “La commedia”, ripercorreranno il cammino che negli ultimi venticinque anni ha permesso a questo amato duo comico di raccontare storie e incontri, e soprattutto, di ridere, e noi con loro. I biglietti degli spettacoli sono disponibili alla biglietteria del teatro il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00, oppure on line sul sito del teatro.