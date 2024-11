Black Friday: come evitare le truffe e gli sconti fasulli durante gli acquisti

Con l’arrivo del Black Friday, cresce l’entusiasmo per gli acquisti a prezzi scontati, ma con esso aumenta anche il rischio di incorrere in truffe e offerte ingannevoli. Mentre le aziende serie si preparano a offrire promozioni vantaggiose, esiste un lato oscuro del commercio che sfrutta l'occasione per mettere a segno pratiche poco trasparenti. Ecco quindi alcuni consigli utili per evitare i rischi durante le vostre spese di novembre.

Uno degli errori più comuni durante il Black Friday è lasciarsi attrarre da sconti troppo alti, che spesso nascondono truffe o prodotti contraffatti. Le associazioni di tutela dei consumatori suggeriscono di diffidare da chi offre sconti esagerati, poiché potrebbero celare prezzi gonfiati o articoli di scarsa qualità. Verificare sempre il prezzo originale del prodotto e confrontarlo con quello scontato è fondamentale per evitare di cadere in tranelli. Inoltre, attenzione a negozi online che offrono prezzi irrealisticamente bassi rispetto a quelli di mercato.

Se stai acquistando online, è essenziale fare attenzione alla trasparenza del sito. Verifica sempre che l’azienda abbia una presenza legittima, con informazioni chiare come la partita IVA, il numero di registrazione nel registro delle imprese e i contatti aziendali. Inoltre, verifica che il sito offra informazioni dettagliate sulla politica di reso e sul diritto di recesso, che devono essere garantiti per legge.

Le connessioni internet non sicure possono esporre i tuoi dati a rischi elevati. Gli esperti consigliano di fare acquisti solo su reti private e sicure, evitando l'uso di Wi-Fi pubblici o non protetti. Inoltre, non comunicare mai i dati della tua carta di credito o delle tue password a sconosciuti e fai attenzione a errori grammaticali o di ortografia nelle comunicazioni o sui siti web. Questi possono essere segnali di un sito poco affidabile. Verifica anche le modalità di pagamento: evita chi accetta solo bonifici bancari, in quanto è una prassi insolita e rischiosa.

Quando effettui un acquisto, controlla attentamente le informazioni della notifica di pagamento. Verifica che i dettagli del venditore corrispondano a quelli riportati sul sito, e se qualcosa ti sembra strano, interrompi l’acquisto immediatamente. Inoltre, non memorizzare mai i dati della tua carta su siti di e-commerce: questa prassi può mettere a rischio la sicurezza delle tue informazioni personali.

Anche nei negozi fisici, il Black Friday può nascondere insidie. Alcuni commercianti potrebbero aumentare i prezzi prima di applicare uno sconto fittizio. È importante quindi verificare i prezzi originali e confrontarli con quelli scontati, per evitare che una “super offerta” sia in realtà una truffa mascherata.