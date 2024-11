"Conoscenza è salute" prosegue con un incontro dedicato all'urologia

Venerdì 29 novembre alle 18.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di mutuo soccorso di Domodossola ospita una nuova conferenza nell’ambito del programma “Conoscenza è salute”. Questa volta si parla di “Pillole di prostata” con la dottoressa Stefania Munegato, dirigente medico di urologia dell’Asl Vco.

Il tema della serata ha lo scopo di fare chiarezza rispetto a molte “fake news” in circolazione e fornire informazioni chiare e puntuali circa la patologia prostatica benigna e sulla prevenzione del tumore prostatico in occasione del Movember. L’incontro, come tutti quelli organizzati precedentemente, si svolge in un ambiente rilassato e familiare dando modo ai partecipanti di poter interagire direttamente con i vari specialisti che operano sul territorio della provincia.

La serata è realizzata grazie al sostegno delle farmacie di Mocogna, Antica Farmacia del Borgo e Nobili. Ingresso con offerta libera a favore delle attività della Società di mutuo soccorso.