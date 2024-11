Vco, una provincia 'povera' di geometri

A.A.A. geometri cercansi. Potrebbe essere questo l’appello teso a sensibilizzare gli studenti ad iscriversi ai corsi per diventare geometri. Il problema, con in molte alte professioni, è la carenza di questa figura professionale. Tra chi va in pensione e il basso numero di iscrizioni all’albo professionale, il ‘’piatto piange’’.

‘’Mancano numeri, nonostante ci sia una buona richiesta. Ci sono molte aziende che annualmente ci chiedono professionisti, ma fai fatica a trovarli. In poche parole il lavoro c’è, mancano i ragazzi che si iscrivano al corso per geometri’’. Chi parla è Emanuele Bigoni, presidente del collegio dei geometri del Vco, professionista con studio a Verbania Intra. Al momento l’ordine provinciale conta circa 330-350 iscritti.

’Il problema maggiore riguarda Domodossola, dove non si arriva a formare una classe, mentre a Verbania, al Ferrini, negli ultimi anni i numeri sono cambiati e si possono fatte due classi – spiega Bigoni - . Forse c’è una insufficiente informazione perché sembra che a Domodossola non ci siano più i corsi per geometri. Non è così, al Marconi-Galletti-Einaudi il corso esiste ancora ma molti non lo sanno, anche se c’è un calo di iscrizioni e la classe quinta conta solo 10 alunni. Mentre Verbania conta due sezioni con un totale di 30 allievi e una quinta di 18’’.

Bigoni spiega che frequentare i corsi non preclude altre professioni: ‘’Assolutamente, se uno vuole cambiare professione poi può sicuramente cambiare andando a fare altre università. Quando facciamo fare l’alternanza scuola lavoro poi il ragazzo capisce se è la sua professione. Per diventare geometra basta frequentare la scuola a Verbania o Domodossola, poi puoi fare o il praticantato di 18 mesi e l’esame di Stato oppure c’è la laurea professionalizzante per geometri – l’università più vicina è a Pavia - e dopo i tre anni sei abilitato. Questi sono i percorsi’’.

Intanto per sensibilizzare gli studenti il 14 dicembre a Domodossola, tutto il giorno, c’è l’open day, che sarà ripetuto sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12,30. A Verbania è fissato per giovedì 12 dicembre dalle 17,30 alle 19,30 e per il 14 gennaio dalle 17 alle 19. Ad entrambi parteciperanno anche esponenti dell’ordine dei geometri.