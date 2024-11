Arrestata per la seconda volta in casa del marito, aveva il divieto di avvicinarsi

I Carabinieri della Stazione di Villadossola, nella serata di ieri hanno tratto in arresto una giovane donna, domiciliata in Ossola e già gravata dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, poiché si introduceva nuovamente nell’abitazione del marito.

La donna, infatti, era stata già arrestata dai Carabinieri di Domodossola per lo stesso motivo all’inizio della settimana, poiché era stata sorpresa in casa dell’uomo riuscendo ad entrare utilizzando una copia delle chiavi ancora in suo possesso, cercando anche di aggredirlo in presenza dei carabinieri intervenuti su richiesta dell’uomo. Evidentemente la misura dell’arresto dei giorni scorsi non ha persuaso la giovane donna a rispettare il Provvedimento del Giudice e nella serata di ieri si ripresentava furtivamente a casa del marito che accortosi della presenza della donna si recava presso il presidio dell’Arma di Villadossola per denunciare, ai militari presenti, la situazione ed i suoi timori per i comportamenti della moglie.

I Carabinieri di Villadossola, dopo avere tranquillizzato l’uomo, si recavano presso la sua abitazione dove trovavano all’interno la donna che veniva nuovamente tratta in arresto per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. La donna è stata quindi ristretta nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Domodossola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, nella mattinata odierna il GIP di Verbania ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa.