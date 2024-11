"Le scoperte del viaggio al centro della Terra", un incontro di divulgazione scientifica

Venerdì 29 novembre alle 18.00 il comune di Pieve Vergonte ospita un evento di divulgazione scientifica dal titolo “Le scoperte del viaggio al centro della Terra”. L’incontro sarà dedicato alla presentazione dei risultati delle perforazioni scientifiche condotte nell’ambito del progetto Dive (Drilling the Ivrea-Verbano zonE), una delle iniziative più significative nel campo delle scienze della terra a livello globale.

Promosso dall’International Continental Scientific Drilling Program (Icpd) con il contributo di istituzioni e università internazionali, il progetto Dive ha visto la realizzazione di perforazioni profonde nei comuni di Ornavasso e Pieve Vergonte, oltre a campagne di campionamento e indagini geofisiche nella Val d’Ossola e in Valsesia. I campioni estratti, conservati a Spandau (Germania), sono attualmente studiati da scienziati di tutto il mondo, mentre i siti perforati costituiscono osservatori permanenti per la ricerca.

Le ricerche del progetto Dive, svolte nel Parco Nazionale della Val Grande e nel Sesia Val Grande Geoparc Unsco, hanno valorizzato queste aree come luoghi chiave per la comprensione dell'evoluzione del nostro pianeta.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti di spicco: il dottor Alberto Zanetti dell’istituto di geoscienze e georisorse del consiglio nazionale delle ricerche (Igg-Cnr) e i professori Othmar Müntener e György Hetényi dell’Università di Losanna. Verranno inoltre illustrati i prossimi obiettivi del progetto, tra cui una seconda fase di perforazione nell’area Balmuccia-Isola di Vocca in Valsesia.

A testimonianza del successo tecnico e scientifico del progetto, l’incontro includerà la consegna di certificati ai collaboratori che hanno contribuito al suo esito positivo. Al termine della serata, sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti. Un’occasione unica per immergersi nei misteri della crosta terrestre e scoprire come la Val d’Ossola si sia trasformata in un laboratorio per la scienza planetaria.