Fondazione Comunitaria: oltre 28mila euro raccolti nell'annuale Cena di Comunità FOTO

Si è tenuta nei giorni scorsi, al Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, l’annuale Cena della Comunità della Fondazione Comunitaria Vco. La serata, che ha visto la partecipazione di 250 persone, è stata resa possibile grazie a Global Pesca Spa, Zoppis Premium Beverages Partner, Amoretti specialità alimentari, macelleria Da Donato e Bellini Rappresentanze.

Tra i numerosi ospiti, anche Giulia Margaroli e Andrea Fabris, in rappresentanza rispettivamente di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo. La fondazione ha poi promosso, per la serata, il “tavolo giovani” che ha raccolto una delegazione di Fondazione Giovani Vco e Prime Minister. Inoltre, è stato consegnato un riconoscimento al prefetto del Vco Michele Formiglio per le proficue collaborazioni attivate in questi anni, e a Federica Corda, direttrice della fondazione, per i suoi 15 anni di lavoro. Presente, anche se solo in videomessaggio, anche la testimonial sportiva della fondazione, la campionessa di ciclismo Elisa Longo Borghini.

La raccolta fondi della serata ha permesso di raccogliere 28.669 euro, che saranno destinati al Fondo a tutela delle donne e dei minori in collaborazione con il centro antiviolenza Vco e a programmi per i giovani, tra i quali la Fondazione Giovani Vco e Prime Minister. Per chi fosse interessato, è possibile continuare a donare tramite bonifico all’iban IT 31 M 05034 22400 000000015916 (Banco Bpm, causale “Sostegno attività istituzionale).