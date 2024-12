"Ending and Beginning": la mostra collettiva che celebra la fine e l'inizio dell'anno a Piedimulera

Con il patrocinio della Provincia di Verbania e del Comune di Piedimulera, oggi, 1° dicembre alle ore 16, si aprirà la Mostra Collettiva “Ending and Beginning” al LaborArt, nel cuore del centro storico di Piedimulera.

La mostra è il risultato dell'impegno dell'Associazione LaborArt, che ogni anno coinvolge artisti di diverse discipline: dall'olio all'acrilico, dalle ceramiche alle fotografie, passando per le poesie e le porcellane. Un'esposizione che non solo celebra la creatività degli artisti, ma diventa anche un momento di condivisione, dove i visitatori possono confrontarsi, dialogare e riflettere su quanto l'arte possa essere un veicolo di emozioni, idee e ispirazioni per il futuro.

Quest’anno, la mostra avrà una valenza ancora più speciale, poiché sarà dedicata alla memoria di tre artisti che ci hanno lasciato nel 2024: Ivana Casalino, una ceramista torinese, Alessandro Giozza, artista di Druogno, e Jo Ronco, artista torinese ma residente nel Canavese. L’omaggio a questi grandi maestri sarà un tributo emozionante e significativo, che arricchirà ulteriormente la proposta culturale dell’evento.

La Mostra, che potrà essere visitata fino al 27 dicembre, rappresenta anche un'opportunità per riflettere sul valore dell'arte come motore di crescita collettiva e individuale. In un periodo di incertezze e cambiamenti, l'arte diventa un filo conduttore che unisce le persone e le idee, creando un ponte tra passato, presente e futuro. È un momento di incontro, di ispirazione e di scambio, che proietta il pubblico verso un nuovo anno di creatività e progetti.

Oltre alla mostra, sono previsti anche due eventi speciali: il 7 dicembre 2024 alle ore 16, Angela Betta Casale presenterà il suo libro “Tempus Celsis”, scritto e illustrato dallo stesso autore, mentre il 14 dicembre 2024 alle ore 16, sarà la volta della presentazione del libro “Parole al vento” di Alessandro Giozza, a cura di Giuseppe Possa.

Il LaborArt, con il suo programma ricco di eventi culturali, si conferma come un punto di riferimento per la comunità e per tutti gli amanti dell’arte, un luogo dove l’espressione artistica diventa un’occasione per condividere emozioni e riflessioni. La mostra, infatti, sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 16:00 alle 19:00, fino al 27 dicembre, e successivamente dal 7 gennaio 2025 al 31 gennaio su appuntamento telefonico.