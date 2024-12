Domobianca365 scalda i motori per l'avvio della stagione invernale FOTO E VIDEO

Una stagione invernale ricca di novità, attese e prospettive quella che si sta per inaugurare a Domobianca365. Un inverno importante i cui progetti, eventi e iniziative sono state presentate oggi alla stampa, alla presenza dei vertici di Domobianca365 e del Gruppo Altair, società proprietaria della stazione turistica ossolana.

L’instancabile lavoro del team di preparazione delle piste e la partenza dell’innevamento programmato, seguita alle nevicate di metà novembre, stanno conducendo verso l’apertura degli impianti, prevista, a meno di cambiamenti repentini, per il prossimo fine settimana con la festa dell’Immacolata.

“Quella che si sta per inaugurare è la quarta stagione invernale di Domobianca365 sotto la guida di Altair – ha commentato Michele Marinello, responsabile sviluppo e coordinamento del gruppo – e nonostante inverni difficili dal punto di vista climatico e dopo la pandemia siamo sempre riusciti a crescere nei numeri, nella qualità e nella considerazione dei nostri ospiti. Anche per questo inverno presentiamo tante novità in termini di investimenti, infrastrutture e offerta. Domobianca365 si conferma come località che genera valore per tutto il territorio, con un impegno diretto di 100 addetti e un indotto rilevante in termini di incoming turistico. Siamo pronti per poter accogliere chi vorrà trascorrere con noi le sue giornate sulla neve, dal Vco e da tutte le città e i centri del nord ovest di Italia e dalla vicina Svizzera”.

La prossima stagione invernale vuole confermare a incrementare le presenze degli ultimi anni, limitati dalle poche nevicate e dalle alte temperature. La media di 50.000 passaggi annui è l’obiettivo minimo di questo inverno 2024/25 da raggiungere e superare, ovviamente legato alle giornate di apertura che, ci si augura, possano essere superiori a quelle degli anni passati.

“Speriamo in condizioni meteo favorevoli – commenta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – che ci consentano di avere piste ben preparate e impianti tutti aperti da dicembre ad aprile. Sappiamo che vi è grande attesa da parte degli sciatori ossolani e degli appassionati piemontesi e lombardi. Domobianca365 offre la possibilità di sciare in un comprensorio di livello con costi ragionevoli e soprattutto con aumenti contenuti rispetto all’anno scorso. Il nostro rapporto qualità-prezzo, ma questo ce lo diranno i numeri e le presenze, continua ad essere molto favorevole”.

Per il secondo anno si potrà sciare a Domobianca365 raggiungendo la località comodamente in treno e navetta. Dopo il grande successo dello scorso inverno ripartiranno, con l’apertura degli impianti, i “Treni della Neve” di Trenord. Ogni fine settimana – e presto anche durante la settimana - sarà possibile partire da Milano Centrale e dalle fermate dei convogli lungo la tratta del Sempione e arrivare comodamente, in 90 minuti alla stazione di Domodossola e quindi, con una navetta dedicata, salire in 20 minuti a Domobianca365. Tutto senza lo stress del traffico, i problemi di parcheggio, senza inquinare e in pieno relax per godersi una giornata di sci e divertimento nel comprensorio dell’Alpe Lusentino. Con 49.50 euro nel fine settimana sarà possibile acquistare: il ticket di a/r sui treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola, il servizio dedicato di bus-navetta dalla stazione di Domodossola sino agli impianti di Domobianca365 e lo skipass giornaliero. E presto sarà disponibile anche una proposta per le passeggiate con le ciaspole. Un’iniziativa che conferma la scelta “green” della stazione sciistica ossolana. Domobianca365 è la prima e unica stazione piemontese a essere inserita nell’iniziativa di Trenord e Snowit, a cui aderiscono note località lombarde.

Per la stagione 2025/25 Domobianca365 mette a disposizione 21 km di piste - dai 1200 metri dell’Alpe Lusentino, sino ai 1900 di altezza del Moncucco - con quattro seggiovie: Motti, Prel, Torcelli e Casalavera ciascuna con una portata di 1000 persone/ora, oltre a due sciovie e tre tapis roulant per l’avvio allo sci dei più piccoli.

I prezzi degli skipass giornalieri saranno di 40 euro nei festivi (ridotto under 14, over 65 e residenti a 32 euro) e di 32 euro nei giorni feriali (ridotto under 14, over 65 e residenti a 26 euro). Nel caso di acquisto online sullo shop del sito www.domobianca365.it viene applicato uno sconto di 2 euro su ogni skipass.

Già acquistabile dal sito di Domobianca365 l’abbonamento stagionale al costo di 449 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 359 euro). I bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano. Disponibili ticket per 4 e 2 ore di sci e tante le promozioni per le famiglie. Il giornaliero festivo a 100 euro (80 euro feriale) consente l’accesso a due adulti e a tutti i loro figli under 14.

Gli skipass si possono acquistare online sul sito di Domobianca365 e alle biglietterie alla partenza degli impianti. A regime, durante tutta la stagione, gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30.

Rinnovato e potenziato l’impianto di innevamento programmato – sono stati aggiunti 15 nuovi cannoni – che garantisce la copertura di oltre 10 km di piste ed è alimentato con l’acqua del lago all’Alpe Casalavera, appositamente dedicato all'approvvigionamento. I prossimi lavori di miglioramento prevedono la costruzione di una nuova stagione di pompaggio e, se saranno finanziati con un nuovo bando a cui Domobianca ha partecipato, sono previsti ulteriori investimenti per 10 milioni di euro per il rifacimento delle prime due seggiovie, Motti e Prel, che saranno convertite a 4 posti, da due attuali, e la sostituzione degli skilift, oltre alla costruzione di un secondo bacino per l'approvvigionamento idrico.

Tutto questo mentre proseguono i lavori per la costruzione del nuovo hotel quattro stelle all’Alpe Lusentino - che potrebbe essere completato per la fine della prossima primavera - è possibile pernottare a Domobianca365 nelle nove confortevoli camere del Rifugio Baita Motti a 1300 metri di altezza, per notti in quota con una vista che domina l’intera valle sottostante e tutti i servizi di un albergo di livello.

La ristorazione resta uno dei motivi per visitare Domobianca365 durante la stagione invernale. Sciatori, snowborder, escursionisti e famiglie hanno a disposizione tre strutture: LuseBar, alla partenza degli impianti e direttamente accessibile dal parcheggio per colazioni, merende e apres ski. Il Rifugio Baita Motti, con il suo grande ristorante da 300 posti in modalità self-service e con una terrazza panoramica per pranzare al sole circondati dalla Alpi. E per finire lo SkiBar, nel punto più alto della località a 1800 metri, dove gustare specialità della cucina locale, panini e birre artigianali con una splendida vista sulle vette e comodamente seduti sulle sdraio per godersi il sole invernale.

Gli sciatori avranno a disposizione la Scuola Sci - con 30 maestri Fisi - e il servizio di noleggio dell’attrezzatura sempre più apprezzato dai turisti e con materiali rinnovati ogni stagione e prenotabile anche online per abbreviare i tempi di ritiro.

Ricchissimo il programma di eventi per il periodo natalizio e delle feste di fine anno, con serate a tema e cene sotto le stelle. E non appena le condizioni di innevamento lo consentiranno sarà aperto nelle serate del venerdì lo splendido sci notturno: 3 km di pista perfettamente illuminata con un nuovo impianto di illuminazione a led, aperta dalle 19 alle 23. E per finire la serata dj set al Lusebar.