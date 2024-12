Don Lorenzo Armano lascia l'oratorio: è il nuovo vicario della Valle Anzasca

Dopo poco più di un anno, don Lorenzo Armano lascia l’oratorio di Villadossola. Il sacerdote, giunto in città in qualità di vicario parrocchiale di Villadossola e delle parrocchie della Valle Antrona, a partire dal 1° dicembre è diventato il nuovo vicario parrocchiale di tutte le nove parrocchie della Valle Anzasca. il suo nuovo incarico comprende dunque Macugnaga e Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Calasca e Castiglione, Bannio, Anzino e Pontegrande; don Lorenzo giunge in supporto dei parroci don Maurizio Midali e don Fabrizio Cammelli e risiederà a Calasca.