Prima Categoria, giornata favorevole alla Virtus Villa che vola in testa FOTO

Tanti pareggi nella tredicesima giornata di Prima Categoria (ma c’è ancora l’ottava giornata da recuperare, più altre partite rinviate per neve), si avvantaggia dunque l’unica squadra di vertice in grado di fare bottino pieno: è la Virtus Villa di Manolo Giampaolo, che espugna il “Liberazione” con un gol di Guerra, raggiungendo così in vetta il Momo, ma con una partita da recuperare. Gli omegnesi masticano amaro, perché hanno spinto con intensità dopo aver subito la rete a metà primo tempo ed essere rimasti in 10 nella ripresa per l’espulsione di Pirchio.

Soddisfatto ma realista il mister ossolano Manolo Giampaolo: “Sono contento per questa vittoria, conquistata soffrendo. L’Agrano è una squadra sempre ostica e molto fisica, che merita di più della sua attuale posizione in classifica. Noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio col bel gol di Guerra, ma poi abbiamo sprecato qualche palla gol con Gnonto e Pasin, nel finale loro ci hanno costretti nella nostra area e, pur senza creare occasioni clamorose, sono stati pericolosi con i cross in mezzo all’area e alcune mischie. È una vittoria che vale perché avevamo fuori Palfini, Saclusa e Rossi, inoltre ho dovuto fare qualche cambio in vista dei prossimi impegni contro Piedimulera e Momo. Siamo contenti per il primo posto ma non ci illudiamo, il campionato è lungo e le avversarie sono tante e molto forti, comunque vittorie come questa oltre ai punti danno grande morale e autostima”.

Reti bianche a Piedimulera, nel big match di giornata tra il Piedimulera e il Bagnella di Cesare Rampi (che ha annunciato, poco prima della partita, la separazione dalla società cusiana ndr). Nonostante i molti attaccanti di categoria superiore in campo, il risultato non si schioda dallo 0-0 iniziale, e le due formazioni portano a casa un punto che lascia tutto sostanzialmente invariato. Partita molto bloccata e poche vere occasioni da rete, da segnalare l’espulsione dell’ossolano Naggi al ventesimo della ripresa.

Continua l’astinenza da vittorie del Gravellona San Pietro, che viene raggiunta al 90° dalla Varzese di Chiaravallotti. Agli arancioneri mancano i tre punti dal 20 ottobre, ma stavolta ci sono andati davvero vicini: la rete di Fioretti a fine primo tempo aveva indirizzato la gara su binari favorevoli ai ragazzi di Agostini, ma i granata divedrini, formazione che non molla mai, acciuffano il pareggio proprio nel finale con Daoro.

Match scoppiettante tra Fondotoce e Vogogna, con sei reti e due espulsioni: finisce 4-2 per i padroni di casa. Neroverdi di Sena che iniziano subito male con l’espulsione di Spriano, ma trovano il vantaggio con Pinamonti. Parità di uomini in campo ristabilita ben presto dal rosso a Sgrò, e subito dopo Schirru trova il 2-0 per i verbanesi. La rete di Fernandez al tramonto del primo tempo riapre i giochi, ma ancora Schirru in apertura di ripresa firma il 3-1. I ragazzi di Castelnuovo avrebbero anche l’occasione per dimezzare le distanze, ma Forni sbaglia un rigore a mezzora dal termine: nel finale ancora Schirru firma la personale tripletta e chiude di fatto la gara, inutile la rete di Forni al novantesimo.

Partita stregata per la Cannobiese, che attacca ma viene beffata da un Sizzano alla seconda vittoria di prestigio consecutiva, e che sembra essersi ormai lasciato alle spalle il periodo nero. I biancorossi di Pettinaroli si mordono le mani per non essere riusciti a segnare, venendo poi castigati dai novaresi a cinque minuti dal termine: 0-1 il risultato finale.

Risultati:

Agrano - Virtus Villadossola 0 - 1; Cannobiese - Sizzano 0 - 1; Fondotoce - Vogogna 4 - 2; Gravellona San Pietro - Varzese 1 - 1; Momo - Carpignano 2 - 2; Piedimulera - Bagnella 0 - 0; Quaronese - Valduggia 2 - 1; Romagnano - Serravallese 2 - 2

Classifica:

Momo, Virtus Villa 22 - Gravellona San Pietro 21 - Piedimulera, Quaronese 20 - Bagnella 19 - Cannobiese 18 - Carpignano 17 - Sizzano, Romagnano 16 - Serravallese 15 - Fondotoce, Varzese 14 - Agrano 11 - Valduggia 9 - Vogogna 5