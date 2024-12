In Piedimulera - Bagnella i bomber di razza restano all'asciutto

Restano all’asciutto due dei bomber di Prima Categoria nell’atteso Piedimulera-Bagnella, scontro tra big del girone. Lo 0 a 0 finale scontenta anche loro. Parliamo di Alessandro Elca (11 reti) e Roberto Salzano (9), il primo attaccante prolifico dei galloblu, il secondo altro attaccante col fiuto da diversi campionati ed oggi in maglia cusiana. Il pari senza gol rispecchia anche questo in una partita che ha offerto lotta e grinta ma nessun gol. La partita scontenta il Piedimulera che paga pegno visto l’espulsione di Naggi (secondo giallo) e Odini (proteste) quando già era stato sostituito ma era rimasto in panchina.

Parate senza troppe difficoltà per Ricotti, mentre Cavadini s’è guadagnato la michetta nel finale salvando su Ventura. Il pari è giusto visto quanto successo in campo e permette agli ossolani di restare a due punti dalla vetta ma con una partita da recuperare (domani al Curotti); il Bagnella resta a tre dalla prima pure con una partita in meno ma da domenica scorsa anche senza allenatore visto il divorzio da Rampi, che è comunque andato in panchina prima di salutare tutti.