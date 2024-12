Fit Cisl prima organizzazione sindacale di ConserVco

La Fit Cils diventa la prima organizzazione sindacale nel rinnovo delle Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) di ConSer Vco, azienda che gestisce i servizi di igiene urbana nella provincia.

Con un’eccezionale partecipazione al voto del 74% dei lavoratori, un dato rilevante in un periodo segnato dalla crescente disaffezione elettorale in generale, la Fil Cisl ha ottenuto il 44% dei voti validi, eleggendo quattro rappresentanti sindacali. Seguono la UilTrasporti con tre rappresentanti e la Fp Cgil con due. Questo straordinario risultato premia il lavoro svolto dalla Fit Cisl in un settore complesso, dove i lavoratori si dedicano con impegno quotidiano, spesso affrontando condizioni difficili come maltempo o temperature estreme svegliandosi ogni giorno prima dell'alba. Questo successo ci spinge a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per la tutela dei loro diritti e per il miglioramento delle condizioni lavorative.

ConSer Vco rappresenta una storia di eccellenza, con una raccolta differenziata che supera ancora oggi il 74%. Tuttavia, alcune scelte politiche passate, come la chiusura del termovalorizzatore nel 2012 e il mancato aggiornamento delle tariffe per la raccolta rifiuti dal 2015, hanno penalizzato l’azienda, riducendo risorse fondamentali per i servizi e mettendone a rischio la sostenibilità economica. Oggi, grazie a un nuovo approccio politico e all’adeguamento tariffario, il rischio di una crisi irreversibile sembra scongiurato. Tuttavia, la Fit Cisl sottolinea l’urgenza di un piano industriale provinciale a lungo termine che assicuri stabilità economica, tutela dei posti di lavoro con regole certe e la valorizzazione di questo patrimonio pubblico. Il sindacato si impegna affinché venga definito un piano provinciale in ambito regionale per la gestione dei rifiuti, includendo la realizzazione di nuovi impianti sul territorio. Questo è indispensabile per evitare il costoso trasferimento dei rifiuti in altre province, che comporterebbe un aumento delle spese e un conseguente aggravio della tassa sui rifiuti per cittadini e imprese mentre in altre province si realizzano impianti. Con serietà e determinazione, la Fit Cisl continuerà a lavorare per garantire un futuro sostenibile ai lavoratori e per tutelare un servizio essenziale per l’intera comunità.