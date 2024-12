Recuperi: pari tra Virtus Villa e Piedimulera, biancoazzurri in vetta

Simone Margaroli autore del gol vittoria del Vogogna e Denis Pasin, in rete per la Virtus Villa

Si sono disputati ieri sera diversi recuperi della 12esima giornata di Promozione e Prima Categoria e quattro partite della decima giornata di Seconda Categoria.

L’Ornavassese era impegnata sul proprio terreno contro la Union Novara, partita quasi decisiva per il futuro dei neri ossolani. Purtroppo i ragazzi di Fusè hanno rimediato l’ennesima sconfitta, che li fa rimanere all’ultimo posto solitario: i novaresi vincono per 2-0 grazie alla doppietta di Yeboah nel primo tempo. Nell’altra partita in programma, vittoria per 3-2 della Dufour Varallo contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, si è giocato al “Curotti” il derby tra Virtus Villa e Piedimulera, che avrebbe designato la leader solitaria della classifica. Il match non ha deluso le attese ed è stato un’altalena di emozioni, con il primo tempo appannaggio dei gialloblù ospiti, che vanno al riposo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Elca e la ripresa di marca virtussina, con il gol di Pasin dopo soli due minuti e 2-2 finale del giovane Espa in pieno recupero. Con questo pareggio i biancoazzurri si portano solitari in vetta, con un punto di vantaggio sul Momo, che affronteranno domenica al “Poscio”.

Questo il commento del trainer gialloblù, Marco Poma: “E’ stata una bella partita, tra due squadre forti che meritano di stare dove sono. Sono davvero soddisfatto della nostra prestazione, forse è la nostra miglior partita quest’anno; un po’ meno del risultato.

Nel primo tempo in particolare abbiamo giocato molto bene, oltre ai gol abbiamo creato molto e meritato il doppio vantaggio. Il secondo tempo è iniziato subito male, abbiamo preso gol per un nostro errore in disimpegno, e da lì per un quarto d’ora la partita è cambiata, loro hanno preso coraggio e hanno spinto alla ricerca del pareggio. Dopo l’espulsione del loro centrale difensivo la partita è cambiata ancora e abbiamo avuto noi le occasioni per fare il terzo gol e chiuderla, non ci siamo riusciti e così siamo stati puniti proprio all’ultimo respiro. Peccato perché secondo me avremmo meritato la vittoria, ma ripeto sono molto contento di come la squadra ha affrontato questa partita e quella di domenica scorsa contro il Bagnella”.

Occasione sprecata per la Cannobiese, che vincendo a Vogogna avrebbe agganciato Piedimulera e Gravellona al secondo posto. I ragazzi di Pettinaroli incappano invece nella seconda sconfitta per 0-1 nel giro di quattro giorni, e si confermano eterna incompiuta del campionato. Grande vittoria per i verdi di Castelnuovo, che rimangono in ultima posizione ma accorciano le distanze dalle squadre che li precedono: gli ossolani giocano una partita di cuore e grinta, la rete decisiva arriva a un quarto d’ora dal termine e porta la firma d’autore di Margaroli, che aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo.

Per il campionato di Seconda Categoria, ieri sera si sono giocate quattro partite della decima giornata, che era stata rinviata per neve dieci giorni fa. La sfida più attesa vedeva protagoniste Esio e Fomarco ed è finita con un sonoro 4-0 in favore dei verbanesi, grazie alle doppiette di Tinelli e del grande ex Primatesta. Riscatto della Crevolese, che vince in rimonta per 2-1 sul difficile campo di Varallo Pombia: per i ragazzi di Bertaccini in rete nella ripresa Malvicini su rigore e Simona. Nelle altre due partite, 0-0 tra Riviera d’Orta e Dormelletto Comignago, e vittoria esterna per 2-1 della Castellettese a Maggiora.

Tre gli incontri della decima giornata ancora da recuperare: la gara tra Pro Vigezzo e Voluntas Suna si giocherà stasera, giovedì 5 dicembre, sul campo di Pieve Vergonte, con inizio alle ore 20.30. Invece il derby cusiano Casale Corte Cerro - Cireggio è in programma per giovedì 12 dicembre, mentre Gargallo-Crodo si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 14.30.