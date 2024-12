Controlli dei carabinieri nelle scuole del Vco: sequestrato oltre un etto di hashish

Controlli dei carabinieri, negli ultimi giorni, nei pressi, ma non solo, di alcune scuole del VCO. Il bilancio è di una persona denunciata a piede libero per detenzione di stupefacenti.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo, che il Comando provinciale di Verbania ha intrapreso sin dall’inizio dell’anno scolastico con la campagna “mettiamo un freno al bullismo e cyberbullismo” in collaborazione con VCO Trasporti, diverse pattuglie dell’Arma hanno effettuato controlli in prossimità delle fermate degli autobus e stazioni ferroviarie, ma anche davanti ai cancelli di alcuni istituti scolastici della provincia.

Sono stati identificati e controllati numerosi giovani, nessuno dei quali trovato in possesso di sostanze illegali. Nel capoluogo cusiano, in particolare, la pattuglia della locale stazione ha fermato e controllato un uomo già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il 56enne, sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish, venendo denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Lo stupefacente, che probabilmente sarebbe stato destinato al consumo di giovani, è stato posto sotto sequestro.