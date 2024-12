La scuola di belle arti Rossetti Valentini riapre le porte con una mostra dedicata agli allievi illustri

Il breve “riposo” tardo autunnale della Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore ha permesso alla Fondazione Rossetti Valentini di studiare una mostra inedita, un omaggio per tre personaggi di spicco per la valle dei pittori, che hanno instaurato un profondo legame con la scuola: Alfredo Belcastro, Severino Ferraris e Alessandro Giozza. L'esposizione diventa così occasione per celebrare il ruolo di benefattori di Belcastro e Ferraris e un tributo ad Alessandro Giozza, amato insegnante e sostenitore della scuola vigezzina. Non solo, il percorso è inusuale perché alle opere “classiche” si affiancano le creazioni contemporanee di tre artisti apprezzati: la scultrice Antonella Gerbi, il pittore Giovanni Frangi e la fotografa Jill Mathis. Un dialogo, dunque, in grado di valorizzare tanto le opere “di casa”, quanto le testimonianze contemporanee di tre dei più interessanti rappresentanti del mondo artistico di oggi. La mostra sarà visitabile dal 6 dicembre, in concomitanza con l'atteso avvio della 25esima edizione del mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, e fino a giugno del prossimo anno.

Il cuore del percorso espositivo è composto dalle opere di Belcastro e Ferraris, appartenenti alla collezione della scuola, e dalle opere di Giozza, parte della collezione dei figli. Questo viaggio nella tradizione vigezzina si arricchisce di tre opere degli artisti contemporanei che, ognuna per motivi differenti, riescono a creare punti di contatto con i quadri degli artisti legati alla scuola d'arte del capoluogo vigezzino.

Le attività sono organizzate con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto "Diversamente Valle Vigezzo" finanziato nel bando "Territori in Luce". In occasione dei mercatini di Natale la scuola di belle arti sarà aperta da venerdì 6 a domenica 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Da sabato 14 dicembre e per tutta la primavera 2025 sarà aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con le seguenti integrazioni: lunedì 23 dicembre dalle 10.00 alle 12.00; dal venerdì 27 a martedì 31 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; mercoledì 1° gennaio dalle 15.00 alle 17.00; giovedì 2 e venerdì 3 gennaio dalle 10.00 alle 12.00; dal sabato 4 a lunedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; il 24, 25 e 26 dicembre la scuola sarà chiusa. Ingresso con offerta minima di 4 euro, visite guidate su prenotazione, per minimo 5 persone e massimo 20, a 5 euro a persona (per gruppi inferiori a 5 persone si applica la tariffa fissa di 25 euro).