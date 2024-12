Crevoladossola accende il Natale alla Torre Napoleonica

Come da tradizione, l’amministrazione comunale di Crevoladossola celebrerà l’arrivo del Natale con la suggestiva accensione delle luci natalizie presso la storica Torre Napoleonica del Ponte di Crevola. L’evento si terrà venerdì 6 dicembre alle 17:00 e offrirà ai cittadini un’esperienza unica: la possibilità di visitare l’interno della Torre, solitamente chiusa al pubblico.

Per questa occasione speciale, l’accesso alla Torre sarà possibile a partire dalle ore 16:30, con partenza dalla località "Fabbrica" situata ai piedi del monumento. La Torre Napoleonica rappresenta un simbolo significativo per la comunità ossolana, testimonianza storica di un passato che lega l’Italia e la Svizzera attraverso le vie di montagna che attraversano il Vallese e il Ticino.

La scelta di illuminare questo luogo per gli auguri di Natale non è casuale. La Torre è infatti parte di un progetto Interreg denominato Trova.Chit ("Territori fra Ossola e Valmaggia"), che punta al recupero della struttura in chiave ricettiva. Crevoladossola è il comune capofila per la parte italiana, mentre Antenna Campo Valle Maggia rappresenta il partner svizzero. Questo progetto, ancora in fase di valutazione, ha come obiettivo non solo la valorizzazione storica, ma anche il rilancio turistico e culturale del territorio.

“Abbiamo voluto che gli auguri di Natale 2024 partissero proprio da qui, un luogo che racchiude il senso di appartenenza e di identità per Crevoladossola e per tutta l’Ossola. Recuperare e valorizzare la Torre Napoleonica significa rendere omaggio alla nostra storia e rafforzare il ruolo di Crevola come punto di unione tra le alte vallate ossolane e le vie storiche verso la Svizzera,” ha dichiarato il sindaco.