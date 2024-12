''Con i mercatini di Natale di Santa Maria da 25 anni facciamo conoscere il nostro territorio"

Come ogni anno in questo periodo, Santa Maria Maggiore è in fermento: sono in corso gli ultimi preparativi per i mercatini di Natale, che si terranno dal 6 all’8 dicembre e che quest’anno raggiungono un traguardo importante: l’edizione numero 25. E tanta è la risonanza che, nel corso di questi 25 anni, l’evento ha avuto non solo a Santa Maria Maggiore, non solo in Valle Vigezzo, ma in tutta l’Ossola e oltre.

“Quello dei mercatini di Natale è un appuntamento che ha ormai ampiamente superato i limiti della nostra valle – commenta il sindaco Claudio Cottini -. È anzi diventato famoso in tutta Italia e in Europa. Ora siamo noi ad accogliere turisti provenienti da quelle città in cui prima andavamo come visitatori”.

Una manifestazione, quella che si sta per inaugurare, che è dunque diventata nel corso degli anni un appuntamento irrinunciabile per le decine di migliaia di persone che ogni anno arrivano in Ossola da tutto il mondo: “Per noi come amministrazione e per la Pro Loco è molto importante – prosegue il primo cittadino di Santa Maria -. Vedere i numeri che crescono di anno in anno è motivo di grande orgoglio”. Non solo per l’evento in sé, ma anche per tutto ciò che comporta: “In questi 25 anni i mercatini hanno permesso – spiega Cottini – di far conoscere in modo sempre più ampio il nostro territorio. Moltissimi dei turisti che vengono a Santa Maria per i mercatini si fermano anche nei giorni successivi per visitare non solo la Valle Vigezzo ma anche tutto il resto dell’Ossola e del Vco: questo crea un importante volano di lavoro per gli operatori economici del territorio. E ciò si ripercuote anche sul resto dell’anno”.

Ad attirare maggiormente i visitatori è l’atmosfera magica che i mercatini creano a Santa Maria Maggiore: “Un ambiente unico, un’organizzazione impeccabile e le famose casette dal tettuccio rosso poste lungo le vie e le piazze più caratteristiche del paese – racconta Cottini –sono elementi molto apprezzati. Senza contare, poi, l’assoluta qualità dei prodotti offerti dagli espositori (che sono in tutto 220), la musica, gli artisti di strada, le mostre, l’atmosfera del grande albero di Natale. Abbiamo grandi aspettative anche per l’inaugurazione ufficiale, in programma per la serata del 5 dicembre”.

Anche per quest’anno, dunque, sono attese decine di migliaia di persone, “con la speranza – conclude il sindaco – che il meteo sia clemente”.