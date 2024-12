Iscrizioni aperte per partecipare al Giubileo con la Diocesi di Novara

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Giubileo degli Adolescenti, un evento che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita spirituale e comunitaria per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Questo pellegrinaggio, che si terrà dal 24 al 27 aprile 2025, è pensato per i giovani delle scuole medie e superiori, e li accompagnerà in un’esperienza unica a Roma, cuore della cristianità.

L'inizio dell'avventura è previsto per la serata di giovedì 24 aprile, quando i gruppi partiranno da vari luoghi della Diocesi di Novara, pronti a vivere insieme un viaggio che promette momenti di riflessione, preghiera e condivisione. All’arrivo a Roma, venerdì 25 aprile, i partecipanti saranno accolti, sistemati negli alloggi e coinvolti in una serie di attività, tra cui la visita alla città e la Preghiera della Via Lucis, un momento intenso di spiritualità che unisce giovani provenienti da tutta Italia.

Il sabato, 26 aprile, sarà dedicato al pellegrinaggio alla Porta Santa, seguita da attività di animazione in alcune delle piazze più emblematiche della Capitale. La giornata culminerà con una grande festa musicale, per celebrare insieme la gioia della fede.

Domenica 27 aprile, il momento più emozionante del Giubileo: la Santa Messa presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro. Un evento che segnerà profondamente il cammino dei partecipanti, testimoniando l'unione con il Papa e con la Chiesa universale. Dopo il pranzo, i gruppi ripartiranno nel pomeriggio per rientrare in serata.

La quota di partecipazione, pari a 275 euro, include il kit del pellegrino, il viaggio, i trasporti a Roma, l’alloggio in parrocchia o in palestra, i pasti (ad eccezione della colazione e pranzo del 25 aprile e della cena del 27 aprile), e l’assicurazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 gennaio 2025, con un acconto di 175 euro da versare entro il 20 dicembre 2024 e il saldo di 100 euro entro la scadenza. Maggiori info al sito.